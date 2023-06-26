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فرح وسرور في كافة المدن السورية

حجاج سوريون: امتلأت جوالاتنا بطلبات الدعاء للأهالي من أمام الكعبة

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
حجاج سوريون: امتلأت جوالاتنا بطلبات الدعاء للأهالي من أمام الكعبة
المواطن - فريق التحرير

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أشعل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الفرح والسرور في كافة المدن السورية بشكل عام، ومدينة دير الزور بشكل خاص، إذ ودعت حجاجها من خلال مساجدها التي تجمع فيها الأهالي سعادة بتوجه أبنائها إلى الديار المقدسة.

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فرحة وبهجة

جاء ذلك في تصريحات لعدد من المستضافين الذي وصلوا لمكة المكرمة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، حيث أكد الحاج محمد عادل جاسم مدير معهد القرآن الكريم بدير الزور، أن الرجال والنساء وأطفال المدينة أشعلوها بالفرحة والبهجة، بعد أن استشعروا عظمة وحرمة هذا الشهر الكريم واستضافة خادم الحرمين الشريفين للحجاج السوريين هذا العام، وبدورنا نقلنا لهم الصورة الكاملة لحسن المعاملة من قبل أهل هذا البلد الكرماء، وأرسلنا لهم مقاطع فيديو تبشرهم بوصولنا من أمام الكعبة، الأمر الذي أثر في نفوس أهالي المدينة، مما تسبب في بكاء ونحيب العديد منهم، الأمر الذي دفعهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة.

زيارة بيت الله

من جانبه، أشار الحاج عبيدة العمر إلى أن تجمع أهالي المدينة لتوديعهم بصلاة المغرب والعشاء، حركه شوق الزيارة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، حيث امتلأت جوالاتهم الخاصة بطلبات الدعاء للأهالي من أمام الكعبة المشرفة، وبدورهم يحاولون قدر الإمكان الرد بمقاطع مصورة للطلبات التي تصلهم، وأكد الحاج عبيدة على أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أعظم البرامج التي حققت لحمة الأمة الإسلامية، باستضافة عدد كبير من الجنسيات المسلمة.

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