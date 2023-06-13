20 ألف ريال غرامة عرض الكائنات الفطرية حجاج كوت ديفوار: مبادرة طريق مكة اختصرت الوقت وخففت العبء لحظة سقوط طائرة بريطانية وسط البحر ونجاة قائدها بأعجوبة تعيين أحمد نواف الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي ترامب يصل لمحكمة ميامي للمثول أمامها مصرع 15 مصريًا وإصابة 2 في حادث تصادم جنوبي الجيزة طريق مكة في بنجلاديش إنجاز سريع وخدمات نوعية نجم نادر يتحول لـ ألماس كوني التخصصات الصحية: بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان موكب ترامب يغادر منتجعه إلى مقر المحكمة بميامي
عبر عدد من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” بجمهورية كوت ديفوار، في مطار أبيدجان الدولي، عن سعادتهم لتأدية فريضة الحج، وتنفيذ المبادرة في بلدهم ولأول مرة، مشيرين إلى أن اختيار بلدهم ضمن الدول المستفيدة من المبادرة فخر واعتزاز، ولفتت إيجابية وإنسانية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأشادوا بحسن الضيافة والاستقبال في صالة المبادرة بالمطار، مشيرين إلى أن تنفيذ الإجراءات في بلدهم تختصر الوقت وتخفف العبء عليهم خلال السفر.
وتعنى مبادرة “طريق مكة” باستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ثم إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقّق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقارّ إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
يُذكر أن مبادرة “طريق مكة” تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتُنفَّذ للعام الخامس في (7) دول، هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتَي تركيا وكوت ديفوار.