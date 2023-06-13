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أعربوا عن سعادتهم باختيار بلدهم ضمن المبادرة

حجاج كوت ديفوار: مبادرة طريق مكة اختصرت الوقت وخففت العبء

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
حجاج كوت ديفوار: مبادرة طريق مكة اختصرت الوقت وخففت العبء
المواطن - واس

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عبر عدد من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” بجمهورية كوت ديفوار، في مطار أبيدجان الدولي، عن سعادتهم لتأدية فريضة الحج، وتنفيذ المبادرة في بلدهم ولأول مرة، مشيرين إلى أن اختيار بلدهم ضمن الدول المستفيدة من المبادرة فخر واعتزاز، ولفتت إيجابية وإنسانية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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اختصار للوقت وتخفيف للعبء

وأشادوا بحسن الضيافة والاستقبال في صالة المبادرة بالمطار، مشيرين إلى أن تنفيذ الإجراءات في بلدهم تختصر الوقت وتخفف العبء عليهم خلال السفر.

طريق مكة

وتعنى مبادرة “طريق مكة” باستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ثم إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقّق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقارّ إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.


يُذكر أن مبادرة “طريق مكة” تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتُنفَّذ للعام الخامس في (7) دول، هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتَي تركيا وكوت ديفوار.

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