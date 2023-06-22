حج 1444.. إدارة أكبر تجمع بشري في العالم باحترافية وامتياز

“خدمة الحجاج شرف لنا وأمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر”.. جاهزية أمنية دقيقة وروح عسكرية عالية وتكامل في منظومة الأمن وأداء مهني وعزيمة وإصرار وعزيمة وتفانٍ في خدمة الدين والمليك والوطن وضيوف الرحمن.

هذه حصيلة ماتم في الاستعراض العسكري الذي نفذته قوات أمن الحج أمس واشتمل على كتل الهرولة المتنوعة للقطاعات الأمنية والآليات الحديثة وخطط الاقتحام الافتراضية للقوات الأمنية المشاركة في مهمة موسم الحج، حيث تجسدت الروح الإيمانية والأمنية والطاقة التحفيزية والشعور بالفخر والاعتزار للمستوى التأهيل العالي للمنظومة في الاستعراض العسكري، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الذي وقف على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

جاهزية قوات أمن الحج

العرض العسكري عكس جاهزية قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم الحج، وكان محل اهتمام واعجاب وتقدير لوسائل الاعلام العربية والاسلاميةً الضيوف على وزارة الإعلام، التي أكّدت في تقاريرها أن ما أظهرته قوات حفظ أمن الحجاج من جاهزية ومهارات قتالية لم يكن محل استحسان فقط؛ بل جسد قدرة قوات الأمن السعودية الأمنية العالية التي تجاوزت في خبرتها ومهارتها للقوات الأمنية العالمية واضعين في الاعتبار أن هذه القوات تمتلك روحًا إيمانية عالية لاتوجد عند أي دولة لانها تقوم بحماية الحجاج والحرمين الشريفين وهو شرف لا يضاهيه شرف.

أكبر تجمع بشري في العالم

حفل استعراض قوات أمن الحج،هو حفل سنوي لإدارة أهم المناسبات التي تشهد أكبر تجمع بشري في العالم وهو موسم الحج أركان الإسلام الخمس الذي تسخر فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كل جهودها وطاقاتها لتسهيل مهمة الحجاج آداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

التجارب الفرضية لعمليات الاقتحام واعتراض المواكب الرسمية التي تمت في الاستعراض عكست جاهزية عالية وقدرة قتالية فائقة تجسد للاستعدادات الأمنية الفائقة التي اتّخذتها المملكة استعدادًا لتامين وحماية أكثر من 2 مليون حاجّ أتوا من جميع أنحاء العالم لتأدية مناسك الحج هذا العام.

ومما لاشك فيه أن الاستعدادات الأمنية لقوات أمن الحج عكست كذلك شعار الفرضية والتي تمت تحت شعار “جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الحجاج شرف لنا” التي تهدف لرفع التنسيق والتفاعل بين الجهات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، بعدها شكل منسوبو شؤون التدريب بالأمن العام بأجسادهم عبارات ترحيبية لحجاج بيت الله الحرام، وعبارات وطنية.

وأرسل رسالة مدير الأمن الفريق أول محمد البسامي من كلمة ألقاها وأكد فيها جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ خطط أمن الحجاج وأداء مهامهم على أكمل وجه وفق منظومة عمل متكاملة وخطط أمنية وقائية شاملة، رسالة واضحة أن حكومة المملكة ماضية في بذل الغالي والرخيص لتسهيل مهمة حجاج بين الله الحرام لاداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة.

وعندما أشار الفريق البسامي: “إلى أن قوات أمن الحج والمساندين لهم من كافة القطاعات العسكرية والجهات الحكومية والخدمية الأخرى جاهزون ومستعدون لخدمة حجاج بيت الله الحرام لينعموا بالأمن والأمان ويؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة، وذلك في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من عناية واهتمام وتوفير كافة الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام”، فهو يؤكد جاهزية قصوى لقادة قوات أمن وجميع منسوبيهم من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والمساندين لهم من وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، وجميع الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في مهام الحج لخدمة حجاج بيت الله.

رسالة هامة

وأرسل مدير الأمن رسالة هامة عندما قال بوضوح وشفافية وصراحة إن رجال الأمن جاهزون لمباشرة وتنفيذ خطط أمن الحج لمنع كل ما من شأنه المساس بأمن الحج بكل قوة وحزم، وذلك استشعاراً منهم لقدسية الزمان والمكان لتوفير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

وبيَّن أن قوات أمن الحج باشرت تنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع الطرق المؤدية لمناطق الحج بعد المواءمة مع الجهات المعنية وفق منظومة متكاملة وجهود متناسقة وتناغم متقن عبر خطط أمنية ومرورية وتنظيمية شاملة من قبل قوات أمن الحج والمساندين لها من القطاعات العسكرية والحكومية والأهلية كافة.

وليس هناك رأي حيال ما قاله الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس في معرض تعليقه على الاستعراض العسكري عندما قال: إن أمن الحجاج خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولن يتم السماح بتعكير صفو ضيوف الرحمن، فكل الإمكانات تم توفيرها لنجاح هذه الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام اكتملت من خلال الخطط المساندة لتهيئة الأجواء ، وذلك باستخدام التقنية والمتابعة الجوية لضمان نجاح مراحل الخطة الأمنية للحج . المملكة مستمرة في تقديم المبادرات والخدمات الفريدة والاستثنائية لزوار الأراضي المقدسة ضمن خطوات مدروسة في إطار رؤية المملكة 2030 باتباع أفضل السبل والوسائل إذ يحرص القائمون على خدمة الحج والحجيج على تقديم صورة مضيئة في خدمة ضيوف الرحمن بما يجيدونه من حفاوة وحسن استقبال وعناية.

نموذج فريد في التنظيم:

وتسعى المنظومة الأمنية في الحج لتقديم نموذج فريد في التنظيم وإدارة الجموع المليونية بكل سهولة ويسر من خلال توجيه جميع القطاعات بتطويع كافة الجهود ومضاعفتها والحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج من مختلف أنحاء العالم وفق توجيهات القيادة لجميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وحشد الاستعدادات من مختلف القطاعات لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة.

وهناك جانب آخر لرجل الأمن في الحج، حيث تتجاوز مهامهم خلال الحج من الجوانب الأمنية إلى أخرى إنسانية، يحاول عبرها أفراد القطاعات المختلفة إبداء كل ما من شأنه توفير الراحة وتسهيل حج المسلمين، يطردون عنهم الحر، ويحملون عنهم الأطفال، ويرفعون قدم المسن عن الأذى، ويصدون عن الضعيف ضيق الزحام، ويلفون الحاج بطوق من الأمان والحماية حتى يؤدي نسكه بهدوء وسلام وارتياح.

هذه هي مهام رجال الأمن بالحج أمنية إنسانية حيث قدمت المنظومة الأمنية دروسًا عالمية في إدارة الحشود والتفويج في مواسم الحج وحققت مستهدفات الخطط الأمنية المرسومة بلا اختناقات أو تدافعات تذكر فضلًا عن معالجة التحديات بامتياز وفق السيناريوهات التي وضعتها المنظومة الأمنية والتي لعبت دورًا جوهريًا في نجاح الخطط الأمنية في موسم الحج وهذا ماتنشده المنظومة الأمنية أيضًا عبر تنفيد كافة قطاعات المنظومة الأمنية الخطط المرسومة بحذافيرها لسلامة الحجاج والحفاظ على أمنهم وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر.

تكامل الأدوار

ويمكن التأكيد على تكامل الأدوار في منظومة الحج دون الحديث عن جهود رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الميدانية أو التي تعمل داخل مراكز تنظيم الحشود الكبيرة في الحرمين والمشاعر المقدسة في قطاع الأمن العام، ووزارة الداخلية، أو مركز العمليات ٩١١ ورجال القوات المسلحة ورئاسة أمن الدولة والدفاع المدني، وقطاع طيران الأمن في موسم الحج، إذ تعمل المنظومة الأمنية وفق خطط تكاملية تحت شعار “جاهزون للحفاظ على أمن ضيوف الرحمن” و”خدمة الحجاج شرف لنا”.

لقد استشعر رجال الأمن عظمة الزمان والمكان ويؤدون أعمالهم على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، وتدير المنظومة الأمنية باقتدار وامتياز؛ وبهدوء وحنكة ضباط سعوديون مؤهلون تأهيلًا تقنيًا وأمنيًا عاليًا، يديرون منظومة أمنية غاية في الأهمية في منظومة الحج.

ويحتل الأمن العام جزءًا كبيرًا من الاستعدادات والترتيبات ليشكل محورًا أساسيًّا تتعامل معها شرف المسؤولية الكاملة في خدمة الحرمين ، ومنذ أن تطأ قدما الحاج والمعتمر المملكة ومن ثم أداء فريضته تكون سلامته وحمايته حتى عودته إلى بلاده سالمًا معافى بإذن الله، في قائمة أولويات رجال أمننا.