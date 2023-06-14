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يعود في هذا الفصل بعد 26 عامًا

حج 1444 الأخير في موسم الصيف

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
حج 1444 الأخير في موسم الصيف
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن حج هذا العام 1444 سيكون الأخير في موسم الصيف.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن الحج يزحف رويدًا رويدًا، ليوافق فصل الربيع في حج عام 1445، في حين يُعتبر حج هذا العام 1444 الحج الأخير في حيز فصل الصيف خلال الدورة الحالية.

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وأضاف أن كل عام يتقدم الحج 11 يومًا في المتوسط مقارنة بالسنة الميلادية، موضحًا أنه عادة تكون درجة الحرارة في نهاية شهر يونيو في مكة المكرمة، وهو الوقت المتزامن مع حج هذا العام شديدة الحرارة، حيث تقع درجة الحرارة بين 42-45 مئوية نهارًا، وتميل إلى الاعتدال نسبيًا في المساء بواقع 30 مئوية.

دورة الحج

ولفت إلى أن الحج سيدخل في فصل الربيع عام 1445، وسيبقى فيه لمدة 9 سنوات، ثم سيدخل في فصل الشتاء عام 1454، وسيبقى فيه لمدة 8 سنوات.

وأضاف أن الحج سيدخل بعدها في فصل الخريف عام 1462، وسيبقى فيه لمدة 8 سنوات، ثم تعود الكرة مرة ثانية، وتبدأ دورة جديدة، فيدخل في فصل الصيف في عام 1470، ويبقى فيه لمدة 9 سنوات.

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