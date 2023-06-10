Icon

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين Icon حجاج ماليزيون يغادرون إلى الأراضي المقدسة ضمن مبادرة طريق مكة Icon قيادتنا أخذت بلادنا إلى مواقع متقدمة تستحقها وهي أهلٌ لها Icon رد راموس على مشجع طالبه بالانتقال للأهلي Icon أليغري يحسم موقفه من عرض الهلال Icon القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير Icon القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين المخدر بحائل Icon جمهور الهلال يرفض التعاقد مع أليغري Icon إدارة الأهلي على الطريق الصحيح Icon السعودية ترحب بتوافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية حول تنظيم الانتخابات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

حرس الحدود يحبط تهريب 100 كجم قات مخدر بالعارضة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
حرس الحدود يحبط تهريب 100 كجم قات مخدر بالعارضة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم و المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته

السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته

تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة

تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء
العالم

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في...

العالم
ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها بمنطقة الرياض
السعودية اليوم

ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها...

السعودية اليوم
دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة بأمريكا
غرائب

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة...

غرائب
قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح يدخل حيز التنفيذ
السعودية اليوم

قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا...

السعودية اليوم
66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد
وظائف

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

وظائف
منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول للنظام المصرفي الأمريكي
العالم

منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول...

العالم
سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار
السعودية اليوم

سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة...

السعودية اليوم