حريق مردم النفايات في المدينة المنورة والأمانة توضح

كايسيد ورئيس البرلمان البرتغالي يؤكدان: حرية الدين جوهر الإنسانية روبن نيفيز أول صفقة لـ الهلال رسميًّا في الميركاتو الصيفي وزارة الدفاع تكمل استعداداتها وجاهزيتها لخدمة الحجاج الأهلي المصري في ورطة بسبب عمرو السولية لقاء ودي يجمع ولي العهد والسيسي في فرنسا أمريكية تعيش قصة مأساوية بعد ساعة واحدة من زفافها جهود المرور لمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة انخفاض نسبة الأدوية المخالفة 50% خلال موسم الحج الإطاحة بـ 9 أشخاص لترويجهم 149 كيلو قات بالدائر الشرطة الأمريكية تضع الأصفاد في يد طفلة عمرها 10 سنوات
أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن فرق الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة في الأمانة تعملان للسيطرة على حريق عرضي في أحد جوانب مردم النفايات.
وتشير التحقيقات الأولية أن الحريق يعود نتيجة حدوث وميض لحظي يوم أمس الخميس؛ ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بسبب احتراق بعض المخلفات والنفايات سريعة الاشتعال في ذلك الجزء من المردم.
ولا تزال الأجهزة المختصة تتعامل مع الموقف؛ للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى تبريد المنطقة التي تعرضت للحريق في ظل ارتفاع درجات حرارة الأجواء، ولم تسجل حتى اللحظة أي أضرار أو إصابات.
وتؤكد الأمانة أن الاجراءات التشغيلية للتعامل مع المخلفات والنفايات في المردم تخضع للرقابة البيئية باستخدام الآليات والتقنيات الحديثة المطابقة لأنظمة إدارة النفايات والتخلص الآمن منها مع الالتزام بحماية الصحة العامة وسلامة البيئة.