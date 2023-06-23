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نتج عن وميض لحظي أدى لتصاعد الأدخنة

حريق مردم النفايات في المدينة المنورة والأمانة توضح

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
حريق مردم النفايات في المدينة المنورة والأمانة توضح
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن فرق الدفاع المدني وإدارة الأمن والسلامة في الأمانة تعملان للسيطرة على حريق عرضي في أحد جوانب مردم النفايات.

سبب الحريق

وتشير التحقيقات الأولية أن الحريق يعود نتيجة حدوث وميض لحظي يوم أمس الخميس؛ ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بسبب احتراق بعض المخلفات والنفايات سريعة الاشتعال في ذلك الجزء من المردم.

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دون أضرار أو إصابات

ولا تزال الأجهزة المختصة تتعامل مع الموقف؛ للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى تبريد المنطقة التي تعرضت للحريق في ظل ارتفاع درجات حرارة الأجواء، ولم تسجل حتى اللحظة أي أضرار أو إصابات.

وتؤكد الأمانة أن الاجراءات التشغيلية للتعامل مع المخلفات والنفايات في المردم تخضع للرقابة البيئية باستخدام الآليات والتقنيات الحديثة المطابقة لأنظمة إدارة النفايات والتخلص الآمن منها مع الالتزام بحماية الصحة العامة وسلامة البيئة.

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