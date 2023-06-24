حريق في وادي نمار بالرياض

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شب حريق اليوم السبت، في وادي نمار في الرياض، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من الوادي.
وأفادت قناة الإخبارية في نبأ لها بنشوب الحريق في وادي نمار دون مزيد من التفاصيل عن الأسباب.
وأظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب وقد انتشرت في المكان بسرعة رهيبة فيما غطت سحب الدخان الكثيف سماء الوادي.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
فيديو | مراسل #الإخبارية حمد بن حسين: حريق في وادي نمار في الرياض pic.twitter.com/X1DJ2VhARh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2023