حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

الصحة: أكثر من 60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية سجن أول طبيب أجرى زراعة قصبة هوائية بالعالم مدرب ريال مدريد السابق على رادار الهلال مقتل 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بالضفة لأول مرة منذ 18 سنة وزير الإعلام: يجب اتخاذ موقف عربي لمواجهة المحتوى المخالف لمبادئنا جامعة أم القرى تطلق الملتقى الثالث لتأهيل المتطوعين في الحج جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي 500 كادر أمني لمتابعة سير الحشود في المسجد الحرام اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران بسبب تغير المناخ مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج
كشفت وسائل إعلام كويتية أن فرق الإطفاء أخمدت حريقاً اندلع في 4 مركبات بمنطقة الفروانية، عصر اليوم.
وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت ، بأن بلاغاً ورد إلى إدارة العمليات المركزية، عصر اليوم الأربعاء، يفيد بوجود حريق مركبات في منطقة الفروانية.
وتابعت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز الفروانية الى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين أن النيران اندلعت في 4 مركبات مقابل إحدى العمارات، وتم التعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.