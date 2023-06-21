حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية أن فرق الإطفاء أخمدت حريقاً اندلع في 4 مركبات بمنطقة الفروانية، عصر اليوم.

حريق الكويت

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت ، بأن بلاغاً ورد إلى إدارة العمليات المركزية، عصر اليوم الأربعاء، يفيد بوجود حريق مركبات في منطقة الفروانية.

وتابعت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز الفروانية الى موقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين أن النيران اندلعت في 4 مركبات مقابل إحدى العمارات، وتم التعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.