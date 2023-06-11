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رحلت بعد صراع مع المرض

حزن في مصر بعد وفاة فايزة واصف نجمة برنامج حياتي

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
حزن في مصر بعد وفاة فايزة واصف نجمة برنامج حياتي
المواطن -فريق التحرير

حزن شديد أصاب الوسط الإعلامي في مصر، بعد وفاة الإعلامية القديرة فايزة واصف، عن عمر ناهز 80 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وتعد فايزة واصف، أحد أشهر وجوه ماسبيرو في مصر، حيث كانت تقدم البرنامج التلفزيوني “حياتي” الذي يعد أشهر البرامج الاجتماعية في مصر واستمر عرضه على الشاشة الفضية لأكثر من 30 عامًا.

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وكتب ابن شقيقها محمد توفيق واصف على صفحته بموقع فيسبوك “عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله”.

جيل الرواد

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر فايزة واصف، قائلة إنها رحلت عن عالمنا بعد مسيرة حافلة من العطاء للعمل الإعلامي، وهي من جيل رواد الإعلام المصري الذين قدموا إعلامًا مهنيًا ورسالة هادفة توعوية لكل شرائح المجتمع.

كما نعاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من الإعلاميين منهم الإعلامي محمود سعد الذي نشر على صفحته بموقع “فيسبوك”، مقطع فيديو للراحلة، قائلًا “لو أنت من الجيل اللي عاصر برنامج حياتي.. اسمع من الراحلة القديرة فايزة واصف لآخر مرة إزاي كان بيتعمل أشهر برنامج في مصر.. رحم الله فايزة واصف”.

فيما قال الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “جزء أصيل من ثقافة طفولتنا وذكرياتها كان برنامج قيم تجتمع الأسرة لمشاهدته كل أسبوع علي القناة الأولي في شغف هو برنامج ( حياتي ) تقدمه مذيعة شابة مثقفة هادئة تلعب دورها في الحكم بمهارة وموهبة هي فايزة واصف، وقد اعتزلت الأضواء والبرنامج بعد ما يقرب من أربعين سنة من العمل في برنامج حياتي قدمت فيها ما يقرب من ألفي حلقة ومشكلة وحل”.

وأضاف “اليوم رحلت صاحبة حياتي في هدوء.. رحلت صاحبة رحلة مهمة مازالت تُذكر حتى اليوم”.

سيرة مميزة

وكانت فايزة واصف قد تخرجت في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن تلتحق بالعمل في إذاعة صوت العرب عام 1963 ثم انتقلت إلى التلفزيون.

وفازت بجميع الترقيات المتاحة لها من خلال السلك الوظيفي بالتلفزيون المصري، ثم تقاعدت بعد حصولها على درجة وكيل وزارة.

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