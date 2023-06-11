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متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالاً

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل دعم الدفعة الـ 67 من البرنامج لشهر يونيو الجاري.

وأودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

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متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وتابع أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالاً.

عدد أرباب الأسر

وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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