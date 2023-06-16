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استمرار صرف الدعم الإضافي حتى يوليو

حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل لا يوقف الدعم

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل لا يوقف الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كنت مؤهلًا ومستحقًا.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: هل تحديث بيانات الدخل توقف حساب المواطن بشكل مؤقت، أم لا يؤثر؟

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بدوره رد حساب المواطن على استفسار السائل موضحًا أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كنت مؤهلًا ومستحقًا، وفي حال تم تعديل بيانات الدخل سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية اضغط هنا.

استمرار الدعم الإضافي

على صعيد آخر، نوه حساب المواطن المستفيدين إلى أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

وأعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 67 لشهر يونيو.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

دعم حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع 3.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر يونيو الجاري، موضحا أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 11.2 مليون مستفيد وتابع.

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