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أكد استمرار البرنامج بعد شهر يونيو

حساب المواطن: مراجعة دورية لضوابط الدعم

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
حساب المواطن: مراجعة دورية لضوابط الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن، استمرار البرنامج بعد نهاية شهر يونيو، وذلك ردًّا على استفسارات أحد المستفيدين.

وذكرت خدمة المستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “البرنامج لا يزال قائمًا؛ علمًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج”.

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موعد دفعة يونيو

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

 

 

 

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