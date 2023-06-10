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في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم

حساب المواطن يبدأ إيداع دعم يونيو خلال ساعات

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
حساب المواطن يبدأ إيداع دعم يونيو خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ برنامج حساب المواطن غداً الأحد في إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو الجاري “الدفعة 67” في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لكافة الشروط المتعلقة بالأهلية.

موعد إيداع الدعم

وحسب المتبع، فإنه يتم عادة إيداع الدعم المخصص في العاشر من كل شهر ميلادي، وفى حال إذا ما صادف إجازة رسمية ، فيتم تقديم الإيداع يوما أو تأخيره يوما.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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