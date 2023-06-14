حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 67

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 67 لشهر يونيو.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن (هنا).

إيداع الدعم

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الأحد الماضي، إيداع 3.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر يونيو.

وأوضح أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 11.2 مليون مستفيد وتابع.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.