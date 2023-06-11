حساب المواطن يرد على مستفيدين لم يصرف لهم الدعم

رد برنامج حساب المواطن، على عدد من أسئلة المستفيدين، التي شغلت بالهم، وذلك بعد إيداع دعم شهر يونيو مع الساعات الأولى من اليوم الأحد.

قبول الاعتراض

وقالت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن في ردها على سؤال بشأن قبول الاعتراض قبل تاريخ 10 يونيو، إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 يونيو سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر يوليو.

وأضافت أنه لا يلزم إرفاق عقد الإيجار الإلكتروني، وذلك في حال اختيار نوع المرفق (عقد إيجار موحد) ثم الضغط على أيقونة “حفظ”، حيث لا يلزم إرفاقه وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار.

تحت الإجراء للصرف

وبشأن موعد انتهاء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو، أشارت إلى أنه يستمر حتى نهاية اليوم الأحد، وبإمكان المستفيدين المؤهلين التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول والنظر في الدفعات المالية.

وردّت الخدمة على سؤال بشأن معنى حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف”، قائلة إنها تعني أن عملية الايداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية اليوم الأحد.

شروط الأهلية

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن اليوم الأحد، إيداع 3.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر يونيو.

وأوضح أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 11.2 مليون مستفيد وتابع.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.