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صرف دعم يونيو يوم 11

حساب المواطن يفسر معنى حالة الدفعة لا يوجد

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ صباحاً
حساب المواطن يفسر معنى حالة الدفعة لا يوجد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن تفسير معنى حالة الدفعة “لا يوجد”، مشيرًا إلى أنها تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين- في حال وجود تابعين- تجاوز الحد المانع للدعم.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين، حيث قال الحساب: حالة الدفعة “لا يوجد” تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين- في حال وجود تابعين- تجاوز الحد المانع للدعم، ويمكنك احتساب ومعرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط الإلكتروني: اضغط هنا.

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موعد دفعة يونيو

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

 

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