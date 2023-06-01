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عن طريق تعديل بيانات المستفيدين

حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال ترك الوظيفة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال ترك الوظيفة
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراء الذي يجب القيام به لتعديل الحالة الوظيفية للمستفيدين من الدعم.

تعديل البيانات

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين عبر موقع “تويتر”، على سؤال لمستفيد يقول “كيف يتم تعديل الزوجة من موظفة إلى بدون وظيفة”.

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وقالت خدمة المستفيدين: “في حال طرأ أي تغير على البيانات يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية أولاً من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى (لا توجد وظيفة) وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ”.

معايير الاستحقاق

وبشأن تأثير الوظيفة على الدخل، أكد حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولفت إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط (هنا).

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن صرف دعم شهر يونيو القادم، سيتأخر يومًا ليكون يوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري.

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