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الحارس السنغالي انضم إلى الراقي لمدة 3 سنوات

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
المواطن -فريق التحرير

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أشاد حساب بطولة كأس العالم في “تويتر” بانتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي لصفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حساب المونديال عبر “تويتر” : ” أنا الأسد الذي يحمي العرين، أنا من جعل الألقاب أصعبها يلين، جئت اليوم والتحدي أن أكون لـ الأهلي معين، ولا تقلقوا فأنا من وصفوه بكابوس المهاجمين”.

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أول رسالة من إدوارد ميندي

وفي وقت سابق، قال الحارس السنغالي في مقطع فيديو نُشر عبر حساب الأهلي في “تويتر” : ” جدة كدة أهلي وبحر”.

إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي

وتعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي مقابل مبلغ مالي قدره 16 مليون جنيه إسترليني وفقًا للتقارير الصحفية.

 

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