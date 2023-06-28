حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين

أشاد حساب بطولة كأس العالم في “تويتر” بانتقال الحارس السنغالي إدوارد ميندي لصفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حساب المونديال عبر “تويتر” : ” أنا الأسد الذي يحمي العرين، أنا من جعل الألقاب أصعبها يلين، جئت اليوم والتحدي أن أكون لـ الأهلي معين، ولا تقلقوا فأنا من وصفوه بكابوس المهاجمين”.

أول رسالة من إدوارد ميندي

وفي وقت سابق، قال الحارس السنغالي في مقطع فيديو نُشر عبر حساب الأهلي في “تويتر” : ” جدة كدة أهلي وبحر”.

وتعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي مقابل مبلغ مالي قدره 16 مليون جنيه إسترليني وفقًا للتقارير الصحفية.