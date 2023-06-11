حسم سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية 2023 اليوم

تتجه أنظار الجماهير إلى الدار البيضاء، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي، ومعرفة المتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كأس العالم للأندية 2023

وحسمت 5 فرق تأهلها رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وفي انتظار بطل إفريقيا بين الأهلي والوداد، وبطل أمريكا الجنوبية، حيث تُعلب مباريات مرحلة المجموعات حاليًا.

ونجح مانشستر سيتي بالأمس في الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ويخطف خامس بطاقات المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وضمنت 4 فرق أخرى المشاركة بمونديال الأندية، وهي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي بصفته ممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.

مباراة الأهلي والوداد

وتُقام الأهلي والوداد على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، وذلك في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية.

وكانت مباراة الأهلي والوداد التي أُقيمت الأسبوع الماضي على استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2\1، سجلهما بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، وأحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.