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الأهلي والوداد يسعيان لخطف البطاقة

حسم سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية 2023 اليوم

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
حسم سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية 2023 اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار الجماهير إلى الدار البيضاء، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي، ومعرفة المتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كأس العالم للأندية 2023

وحسمت 5 فرق تأهلها رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وفي انتظار بطل إفريقيا بين الأهلي والوداد، وبطل أمريكا الجنوبية، حيث تُعلب مباريات مرحلة المجموعات حاليًا.

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كأس العالم للأندية
كأس البطولة

ونجح مانشستر سيتي بالأمس في الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ويخطف خامس بطاقات المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان - نهائي دوري أبطال أوروبا

وضمنت 4 فرق أخرى المشاركة بمونديال الأندية، وهي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي بصفته ممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.

نادي الاتحاد
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

مباراة الأهلي والوداد

وتُقام الأهلي والوداد على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، وذلك في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية.

وكانت مباراة الأهلي والوداد التي أُقيمت الأسبوع الماضي على استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2\1، سجلهما بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، وأحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.

الأهلي والوداد
جانب من المباراة السابقة – المصدر @AlAhly

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