حسم مصير حمدالله ورومارينيو مع اقتراب بنزيما من الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، مصير كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو مع نادي الاتحاد، وذلك بعد تداول أنباء حول اقتراب العميد من ضم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

وذكر الإعلامي الرياضي “عادل الماس” عبر حسابه في “تويتر” أن المدرب البرتغالي نونو سانتو قرر استمرار كل من رومارينيو وحمدالله مع الفريق، حتى بوجود اللاعب الفرنسي.

وفي وقت سابق، حرص جمهور نادي ريال مدريد الإسباني على توديع اللاعب الفرنسي، وذلك بعد أن شارك في آخر مباراة له أمس مع الريال ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

كواليس رحيل بنزيما

وكان بنزيما سجل آخر أهدافه مع الريال أمام أتلتيك بيلباو في لقاء اليوم في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء.

وتعد مباراة بيلباو هي المباراة الأخيرة للمهاجم الفرنسي، حيث أعلن الريال اليوم عن رحيل اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بعد 14 عامًا قضاها في صفوف ريال مدريد.

وكان اللاعب الفرنسي أجرى، محادثة مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قبل اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن صفوف المرينغي.

وأعلن نادي ريال مدريد، أمس الأحد، عن رحيل كريم بنزيما من الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، بعد مسيرة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بـ25 لقبًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتحاد.