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شهد لبنان، عودة حالة الغضب للشارع مجدداً، حيث تهافت المتظاهرون باتجاه عدد من المصارف في بيروت، وعمدوا إلى تحطيم ماكينات السحب الآلي والواجهات الزجاجية التابعة لها، وإشعال الإطارات أمام مداخلها، وتهديد الإدارة والموظفين العاملين فيها والعملاء في المكان، الأمر الذي دفع ببعضها إلى إقفال أبوابها مجدداً أمام العملاء.
وتحرّكت جبهة المودعين مجدّداً، إذ أقدم عدد من المحتجّين، الذين تجمّعوا تلبيةً لدعوة من جمعيّة صرخة المودعين، على تحطيم الواجهات الزجاجية لبعض المصارف في بيروت، ولا سيّما في وسطها، وأشعلوا الإطارات عند مداخلها، رافعين شعارات مندّدة بأيّ انقضاض على قضيّتهم، ومتوعّدين بما هو أعظم، وفقا لـ”روسيا اليوم”.
أما على الجانب الآخر، فتردّدت معلومات مفادها أن موجة الغضب قد تتصاعد في الصيف، مع انسداد أفق الحلول التي حوّلت المودِع إلى متسوّل شهرياً أمام البنك للحصول على ما يشبه الإعاشة الشهرية الهزيلة.
حشود من المودعين اللبنانيين تهاجم عدة بنوك في بيروت احتجاجا على قيود السحب النقدي التي فرضت بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد منذ عام 2019 حيث قام المحتجون بتحطيم النوافذ وحرق الإطارات أمام البنوك.#لبنان #أزمة_اقتصادية #بيروت #احتجاجات #فيديو #ترند #رييلز pic.twitter.com/zdgrxuZI84
— RTARABIC (@RTarabic) June 17, 2023