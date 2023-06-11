حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 18 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: حفر الباطن 46 مئوية، الصمان والخرج والدهناء 45 مئوية، مكة المكرمة والرياض والدمام والتنهات 44 مئوية، المدينة المنورة ووادي الدواسر 43 مئوية، بريدة وشرورة والمجمعة 42 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 18 مئوية، الباحة وطريف والقريات 21 مئوية، الطائف 23 مئوية، نجران وبيشة 24 مئوية، تبوك وحائل وعرعر وسكاكا 25 مئوية، الوجه 26 مئوية، الرياض والدوادمي وشرورة والمجمعة 27 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.