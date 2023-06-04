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حقيقة إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
حقيقة إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية حقيقة إصابة المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه في “تويتر” : ” من مصدر مؤكد في النادي، غير صحيح إصابة حجازي بالرباط الصليبي”.

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وفي وقت سابق، أعرب حجازي عن سعادته، وذلك بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023.

تغريدة أحمد حجازي

وغرد حجازي قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله على موسم كبير رجعنا فيه لمنصات التتويج ببطولتين غاليتين وتحقيق الهدف الأكبر ألا وهو الدوري وتأهلنا لكأس العالم للأندية، شكرًا جماهيرنا الرائعة على مساندتكم ودعمنا طوال الموسم خارج أو داخل الملعب، شكرًا لإدارة النادي وشكرًا للجهاز الفني والإداري والطبي وكل منسوبي النادي لأنهم يعملون بحب قبل أي شيء”.

وأضاف حجازي: “شكرًا إخواني اللاعبين جميعًا على تضحياتكم والتزامكم وأدائكم الرائع كل فترات الموسم”.

وواصل حجازي: “أخيرًا لن أنسى ليلة الأربعاء الماضي وفرحة الجماهير واستقبالها وشرف لي أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وأن أرفع كأس هذا الدوري الاستثنائي أمام جماهيرنا الغالية، تستاهلون الفرحة ويا رب دائمًا في أفراح”.

 

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