Icon

حقيقة اهتمام الاتحاد والهلال بضم رياض محرز Icon البنك المركزي: الاقتصاد السعودي شهد نموًا خلال 2022 Icon فضيحة من العيار الثقيل تضرب حكومة ماكرون Icon وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بفروع مطارات الدمام Icon بؤر رعدية ممطرة على 4 مدن سعودية بسبب إعصار بيبارجوي Icon توني كروس يستغل صفقة بيلينغهام للسخرية من هازارد Icon وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon وفاة مدرب تشيلسي السابق جون هولينز Icon نظام المعاملات المدنية استقرار حقوقي لاستثمار فاعل بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تقدم الأهلي بعرض رسمي

حقيقة اهتمام الاتحاد والهلال بضم رياض محرز

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
حقيقة اهتمام الاتحاد والهلال بضم رياض محرز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، باهتمام أكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

عروض أمام رياض محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ وسيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته.

قد يهمّك أيضاً
بنزيما: سعيد بالانتقال للاتحاد وأردت العيش في السعودية

بنزيما: سعيد بالانتقال للاتحاد وأردت العيش في السعودية

7 خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الحج

7 خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الحج

وأكدت تقارير أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع رياض محرز، حيث سافر رئيس مجلس الإدارة، وليد معاذ إلى لندن للتفاوض معه، فيما أشارت تقارير إلى أن ناديي الاتحاد والهلال أبديا اهتمامهما مؤخرًا بضمه.

رياض محرز
محرز – المصدر espn

ونفى الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، وجود أي مفاوضات بين الاتحاد والنجم الجزائري، مشددًا على عدم تفكير إدارة العميد في التعاقد معه حتى الآن.

ولفت جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النادي الأهلي هو الوحيد الذي أرسل عرضًا ضخمًا لرياض محرز، وينتظر رده، مؤكدًا أن الهلال أبدى اهتمامه بضمه، ولكنه لم يقدم عرضًا رسميًا.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

الأهلي يعود لدوري روشن

على الجانب الآخر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية