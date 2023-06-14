حقيقة اهتمام الاتحاد والهلال بضم رياض محرز

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، باهتمام أكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

عروض أمام رياض محرز

وينتهي عقد رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي في صيف عام 2025، وتُشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لا يفكر في بيعه؛ وسيطلب مبلغًا كبيرًا في حالة اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته.

وأكدت تقارير أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع رياض محرز، حيث سافر رئيس مجلس الإدارة، وليد معاذ إلى لندن للتفاوض معه، فيما أشارت تقارير إلى أن ناديي الاتحاد والهلال أبديا اهتمامهما مؤخرًا بضمه.

ونفى الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، وجود أي مفاوضات بين الاتحاد والنجم الجزائري، مشددًا على عدم تفكير إدارة العميد في التعاقد معه حتى الآن.

ولفت جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النادي الأهلي هو الوحيد الذي أرسل عرضًا ضخمًا لرياض محرز، وينتظر رده، مؤكدًا أن الهلال أبدى اهتمامه بضمه، ولكنه لم يقدم عرضًا رسميًا.

الأهلي يعود لدوري روشن

على الجانب الآخر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.