حقيقة رفض مودريتش للعرض السعودي

تُسيطر حالة من الغموض على مصير نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، في الموسم الرياضي الجديد، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

مودريتش لم يرد على العرض

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير رغبة أكثر من نادٍ سعودي في ضمه، وفي مقدمتهم، النصر والاتحاد والأهلي، إلا أنه لم يحسم مصيره.

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مودريتش لم يرد على العرض الثالث الذي تلقاه من السعودية حتى الآن.

ولفت جاليتي إلى أن النجم الكرواتي رفض العرضين الأولين، مفضلًا البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ولكن يتوقع أن يكون رده الرسمي على العرض الثالث بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية.

نهائي دوري الأمم الأوروبية

على الجانب الآخر، يستعد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإسباني، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “دي جرولش فيسته” في هولندا.

وكان منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز هولندا بنتيجة 4\2، في لقاء امتد إلى الوقت الإضافي.