حقيقة ظهور سمكة قرش قرب الشواطئ اللبنانية

وثق مقطع فيديو متداول، في لبنان، لقطات لمقطع فيديو يوثق ظهور سمكة قرش في البحر، قيل: إنه قرب شاطئ مدينة جونية؛ ما أثار الذعر في المنطقة.

سمكة فرش

وهذا الحدث دفع بالجهات المختصة إلى إغلاق بعض الشواطئ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، كما أصدرت الجمعيات البيئية تحذيرًا من مخاطر التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها.

من جهتها، أوضحت قناة “الجديد” أن هذه الفيديوهات قديمة وليس حديثة، في حين نشر “الدفاع المدني” اللبناني مقطع فيديو لرئيس وحدة الإنقاذ البحري سمير يزبك، شرح من خلاله حقيقة ما يحصل.

توضيح الدفاع المدني

وأكد يزبك أن “الساحل اللبناني هو مجرد مكان عبور لأسماك القرش عبر السواحل اللبنانية الى مكان بعيد”.

وأشار قائلًا حرفيًّا: “بعد تسيير دوريات نشاهد دلافين حتى الآن.. وعن بعيد ببين ممكن قرش وهيدا اسمه عبور كما تعبر طيور البجع”.