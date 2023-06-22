حقيقة ظهور سمكة قرش قرب الشواطئ اللبنانية موعد مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد بـ الدوري الإسباني الموسم الجديد وزير الحج: انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39% تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لـ الاتحاد انخفاض نسبة الحوادث في السعودية بنسبة 35% فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر لسنة واحدة مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم
وثق مقطع فيديو متداول، في لبنان، لقطات لمقطع فيديو يوثق ظهور سمكة قرش في البحر، قيل: إنه قرب شاطئ مدينة جونية؛ ما أثار الذعر في المنطقة.
وهذا الحدث دفع بالجهات المختصة إلى إغلاق بعض الشواطئ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، كما أصدرت الجمعيات البيئية تحذيرًا من مخاطر التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها.
من جهتها، أوضحت قناة “الجديد” أن هذه الفيديوهات قديمة وليس حديثة، في حين نشر “الدفاع المدني” اللبناني مقطع فيديو لرئيس وحدة الإنقاذ البحري سمير يزبك، شرح من خلاله حقيقة ما يحصل.
وأكد يزبك أن “الساحل اللبناني هو مجرد مكان عبور لأسماك القرش عبر السواحل اللبنانية الى مكان بعيد”.
وأشار قائلًا حرفيًّا: “بعد تسيير دوريات نشاهد دلافين حتى الآن.. وعن بعيد ببين ممكن قرش وهيدا اسمه عبور كما تعبر طيور البجع”.
قرش في جونية والATCL تقفل مسبحها
وعلى الفور منع المنتجع المذكور رواده من النزول إلى شاطئ البحر بهدف تجنب أي حادثة من كارثية#سمك_القرش #لبنان #جونية #atcl pic.twitter.com/RvWgSKH9UX
— LebyNews (@lebynews) June 22, 2023