حقيقة وجود سفن لكائنات فضائية في أمريكا

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كشف ضابط سابق في المخابرات الأمريكية عن مفاجأت من العيار الثقيل، بوجود أجزاء من سفن أو مركبات لكائنات فضائية أو من أصل غير بشري.
وبحسب ما نقله موقع ” ديبريف الاخباري الأمريكي”، فقد زعم ديفيد غروش، الذي عمل لفترة طويلة كمسوؤل متخصص في تحليل الظواهر الغريبة غير المبررة (unexplained anomalous phenomena) قبل أن يتحول إلى “whistleblower” وهي التسمية التي تطلق عادة على “المبلغين عن مخالفات الحكومات والسلطات السياسية والأمنية وغيرها”، أن وزارة الدفاع الأمريكية وجدت أجزاء من سفن أو مركبات لكائنات “فضائية أو من أصل غير بشري”.
وأكد أن مسؤولي الحكومة وسلطات البنتاجون وجدوا أجزاء من مركبات فضائية غير بشرية، وفي بعض الحالات مركبات كاملة وسليمة.
واتهم غروش السلطات المعنية بحجب تلك المعلومات عن الكونجرس الأمريكي بشكل غير قانوني، لافتًا إلى أنه تعرض للعقوبات حين سلّم تلك المعلومات السرية إلى الكونجرس، ما دفعه إلى ترك الخدمة بالمخابرات في أبريل الماضي (2022) بعد 14 عامًا من العمل.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كانت أصدرت سنة 2021، تقريرًا حول “الأجسام الطائرة” أو الظواهر الفضائية الغريبة، مؤكدة أنها كشفت أكثر من 140 حالة مريبة أو جسما غريبا لم تجد له تفسيرا.
أتى ذلك، بعدما سربت لقطات غريبة لأجسام في الفضاء، فيما أكد طيارون من البحرية أنهم شاهدوا عدة مرات مركبات وأجساما غريبة قبالة السواحل الأمريكية.
بدورها تعمل ناسا من سنوات على تلك الفرضية، بل تجري أبحاثًا عدة حولها، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من العثور على الجواب الشافي.