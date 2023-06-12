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هناك بنات يدرسون في تخصصات مختلفة

حكاية أول مهندسة سعودية تعمل في مجال النفط

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
حكاية أول مهندسة سعودية تعمل في مجال النفط
المواطن - فريق التحرير

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روت المهندسة رغد الدوسري، أول مهندسة ميدانية سعودية بمجال النفط والغاز بقسم الحفارات، حكايتها وأسباب دخولها هذا المجال، والصعوبات التي تواجهها، فضلًا عن طريقة تعاملها مع أدوات الحفر.

وقال المهندسة رغد خلال مداخلة مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن مجال النفط والغاز من المجالات الصعبة، كانت أحد أحلامي وأنا طالبة بالهندسة الميكانيكية والحمد لله تحقق هذا الحلم، وتخرجت من جامعة البحرين.

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مجال صعب

وتابعت: الحفر مجال واسع ومهم فيه التركيز والإبداع في قسم معين فيه وتثبت نفسك وتثبت جدارتك، فهو من الأقسام الذي يكون صعبًا أن تتعلمه وتتقنه في مرحلة قصيرة، وهو المكان المناسب للهندسة الحقيقية وإتقانها والعمل فيها.

النفط والغاز

وأوضحت أن هناك بنات يدرسون في تخصصات مختلفة بالنفط والغاز، لكن في قسم الحفر الذي أعمل فيه، من الأقسام التي تقدم أدوات جديدة، ومن الصعوبة مواكبته من ناحية الخبرة وإتقان العمل، فالقسم نفسه صعب من ناحية البيئة.

بيئة مكتبية

وتابعت: صعوبة هذا القسم هو ضرورة التواجد غير الأقسام الأخرى التي يكون العمل بها ببيئة مكتبية.

وبشأن طريقة تعاملها مع أدوات الحفر، لفتت رغد: أنا من الناس التي ركزت على أحد أنواع التكنولوجيا في قسم الحفر، وفي هذا القسم قبل أن نخرج من المكتب لمنطقة معينة نسوي الخطط والتدريبات.

وأردفت: وفي هذا المجال أنا كمهندس عندما أصل للحقل أكون مسؤولة عن تجهيز عملية الحفل، ولدي الخطط المسؤولة عن تطبيقها، ويوجد أشخاص يساعدوننا في ذلك، لكن كمهندس أنا أهتم وأتأكد على سلامة الناس اللي معاه وسلامة المشروع.

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