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حكيم زياش يتفق مع النصر

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
حكيم زياش يتفق مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم تشيلسي والمنتخب المغربي، حكيم زياش على أعتاب الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الميركاتو الصيفي.

حكيم زياش للنصر

وينتهي عقد حكيم زياش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحد جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

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نجم تشيلسي حكيم زياش
زياش

وكتب خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “النصر وزياش على وشك التوصل إلى اتفاق حول الشروط الشخصية للتعاقد، ويتم حاليًا الانتهاء من التفاصيل النهائية للعقد”.

وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سيحصل تشيلسي على رسوم مقابل انتقال حكيم زياش للنصر، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة هذا الأسبوع”.

حكيم زياش
زياش – المصدر @FabrizioRomano

تفاصيل الاتفاق

وأكدت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، بالأمس أن العرض الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لضم زياش، حيث سيحصل على 12 أو 13 مليون دولار سنويًا، في حين أنه يتقاضى من تشيلسي حاليًا 6 ملايين دولار.

وتُشير التقارير إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سوف يُسافر إلى لندن، من أجل إنهاء المفاوضات مباشرة مع تشيلسي، والحصول على توقيع حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا.

ويُعاني زياش مع تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقائق فقط مع في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.

حكيم زياش
زياش – المصدر footmercato

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