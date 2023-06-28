حكيم زياش يخضع للفحص الطبي غدًا في النصر

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كشفت تقارير صحفية أن المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي سيخضع غدًا الخميس للفحص الطبي في صفوف النصر، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف أصفر الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” إن زياش صاحب الـ30 عامًا سيخضع للفحص الطبي غدًا.
وفي السياق ذاته، قال الصحفي سانتي أونا إن قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعهم لتشيلسي كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.
ويمتد عقد زياش، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحد جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.
ويُعاني زياش مع تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقائق فقط في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.