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بعد رغبته في مغادرة تشيلسي

حكيم زياش يُفضل النصر على الأندية الأوروبية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
حكيم زياش يُفضل النصر على الأندية الأوروبية
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير النصراوية الإعلان بشكل رسمي عن إتمام إجراءات التعاقد مع نجم تشيلسي والمنتخب المغربي، حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قرار حكيم زياش حسم الصفقة

ويمتد عقد زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحد جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

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وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن انتقال حكيم زياش إلى صفوف النصر كان بناء على رغبة اللاعب المغربي، الذي فضل الانضمام إليه على أوروبا، مشددًا على أنه سيحصل على 12 أو 13 مليون يورو سنويًا.

حكيم زياش
تصميم لزياش بقميص النصر – المصدر @Santi_J_FM

وأضاف سانتي أونا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حكيم زياش رفض عروضًا في أوروبا العام الماضي، براتب مماثل لما يحصل على في تشيلسي الإنجليزي تقريبًا.

وأشارت تقارير إلى أن نادي النصر حسم صفقة انتقال زياش إلى صفوفه، حيث توصل لاتفاق شفهي معه، ووافق على جميع شروطه الشخصية، وسيوقع على عقد ممتد حتى يونيو عام 2026.

نجم تشيلسي حكيم زياش
زياش مع تشيلسي

زياش يُعاني مع تشيلسي

ويُعاني حكيم زياش مع تشيلسي، حيث إنه خاض 904 دقائق فقط مع في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.

حكيم زياش
زياش – المصدر thesun

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