Icon

الماء ويوم التروية علاقة تاريخية توجتها شبكات التحلية Icon بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر Icon حجاج سوريون: امتلأت جوالاتنا بطلبات الدعاء للأهالي من أمام الكعبة Icon عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم Icon السعودية للكهرباء: لم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية في يوم التروية Icon ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات Icon أجواء روحانية من مشعر منى مع توافد الحجاج لقضاء يوم التروية Icon كفيفة مغربية بعمر 98 عامًا تؤدي مناسك الحج برفقة ابنها وابنتها Icon إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية Icon عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تواصل الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية

حلاوة العيد تضاعف الحركة الشرائية في أسواق الشمالية

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
حلاوة العيد تضاعف الحركة الشرائية في أسواق الشمالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تضاعفت الحركة الشرائية بأسواق الحلويات والمكسرات بمنطقة الحدود الشمالية لشراء “حلاوة العيد” بمختلف أنواعها؛ وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يعرض على برناردو سيلفا 80 مليون إسترليني

الهلال يعرض على برناردو سيلفا 80 مليون إسترليني

خالد بن سلمان يهنئ الشيخ أحمد الصباح

خالد بن سلمان يهنئ الشيخ أحمد الصباح

إقبال كبير

ورصدت عدسة “واس” الحركة الشرائية في محال الحلويات والمكسرات بمدينة عرعر وإقبال الزبائن عليها.

حملات رقابية

فيما يواصل فرع وزارة التجارة وأمانة منطقة الحدود الشمالية الحملات التفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية، والتزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار