حلاوة العيد تضاعف الحركة الشرائية في أسواق الشمالية

الماء ويوم التروية علاقة تاريخية توجتها شبكات التحلية بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر حجاج سوريون: امتلأت جوالاتنا بطلبات الدعاء للأهالي من أمام الكعبة عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم السعودية للكهرباء: لم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية في يوم التروية ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات أجواء روحانية من مشعر منى مع توافد الحجاج لقضاء يوم التروية كفيفة مغربية بعمر 98 عامًا تؤدي مناسك الحج برفقة ابنها وابنتها إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع
تضاعفت الحركة الشرائية بأسواق الحلويات والمكسرات بمنطقة الحدود الشمالية لشراء “حلاوة العيد” بمختلف أنواعها؛ وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
ورصدت عدسة “واس” الحركة الشرائية في محال الحلويات والمكسرات بمدينة عرعر وإقبال الزبائن عليها.
فيما يواصل فرع وزارة التجارة وأمانة منطقة الحدود الشمالية الحملات التفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية، والتزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.