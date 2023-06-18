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عاد لزوجته السابقة

حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85
المواطن - فريق التحرير

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عاد الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر، إلى زوجته السابقة سماح القرشي، بعدما أعلن انفصاله عنها في وقت سابق من عام 2016.

وأقيم عقد قران حلمي بكر البالغ من العمر 85 عامًا، وسماح القرشي، الجمعة، في جو أسري بهيج، حيث ظهر الاثنان معًا مع ابنتهما ريهام.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عقد القران لحلمي بكر وزوجته السابقة سماح القرشي أثناء إتمام مراسم الزواج الشرعي.

طلاق حلمي بكر

وكان حلمي بكر انفصل عن زوجته الحالية سماح القرشي في عام 2016 بعد إنجابه ابنته منها، حيث كشف عن تعرضه للضرب والإهانة من قبل بلطجية استأجرتهم زوجته، لاقتحام شقته في حي المهندسين، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة في الكتف اليسرى والرقبة وحروق في اليد، والركبة، ما أدى إلى صعوبة بالغة في الحركة.
وعقب عقد القران، تحدثت سماح القرشي عن عودتها لـ حلمي بكر، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها كانت بجانبه في أزمته الصحية الأخيرة، وأنهما كانا يخططان لقرار العودة، خاصةً مع وجود ابنتهما الصغيرة.

وتزوج حلمي بكر 13 مرة، ومن أشهر زيحاته الفنانة سهير رمزي، والمطربة التونسية عُليّا.

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