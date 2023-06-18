حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85

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عاد الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر، إلى زوجته السابقة سماح القرشي، بعدما أعلن انفصاله عنها في وقت سابق من عام 2016.
وأقيم عقد قران حلمي بكر البالغ من العمر 85 عامًا، وسماح القرشي، الجمعة، في جو أسري بهيج، حيث ظهر الاثنان معًا مع ابنتهما ريهام.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عقد القران لحلمي بكر وزوجته السابقة سماح القرشي أثناء إتمام مراسم الزواج الشرعي.
وتزوج حلمي بكر 13 مرة، ومن أشهر زيحاته الفنانة سهير رمزي، والمطربة التونسية عُليّا.