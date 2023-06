حماسة جمهور تصيب مطربة أمريكية شهيرة بوجهها

كشفت المغنية الأمريكية بليتا ريكسا الشهيرة بـ”بيبي ريكسا”، عن إصابتها البالغة، بوجهها؛ بسبب قيام أحد الحضور بإلقاء الهاتف في وجهها.

ونشرت المطربة، عبر حسابها في إنستجرام، صورًا لها من حفلها الغنائي الأخير، وذلك بعدما تلقت ضربة قوية بهاتف أحد الحاضرين للحفل.

وظهرت المطربة بيبي ريكسا، البالغة من العمر 33 عامًا، في مقطع فيديو وهي تغني على المسرح بحضور جماهيري كبير، لتفاجأ بهاتف يصطدم في وجهها، تم إلقاؤه عليها من أحد الحاضرين في الحفل.

Singer Bebe Rexha struck in head by cell phone while performing. @EvaPilgrim shares more about the onstage scare that was caught on camera. pic.twitter.com/FZTVYW37k4

— Good Morning America (@GMA) June 19, 2023