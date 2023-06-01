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بعد تتويجه بلقب دوري روشن

حمدالله: أعشق التحدي وجئت للاتحاد من أجل النجاح

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
حمدالله: أعشق التحدي وجئت للاتحاد من أجل النجاح
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن سعادته بتألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

حمدالله سعيد بالتتويج

ونشر حمدالله صورًا من التتويج بلقب دوري روشن، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “قد كان التحدي مجاورًا لي طيلة مسيرتي الكروية ولولاه ما كنت أنا هو أنا، والتحديات والصعوبات والعقبات أعشقها كعشقي لكرة القدم”.

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وتابع المهاجم المغربي، حديثه عبر “تويتر”، قائلًا: “نعم جئت لنادي الاتحاد.. النادي العريق من أجل شيء واحد فقط هو النجاح والفوز بالألقاب الفردية والجماعية وهذا ما كان الحمدلله”.

عبدالرزاق حمدالله
المهجم المغربي يحتفل بلقب الدوري – المصدر @ittihad

واختتم حمدالله رسالته، قائلًا: “أشكر الجماهير الكبيرة والإدارة والطاقم التقني واللاعبين على هذا الموسم الرائع.. إلى التحدي الجديد ان شاء الله”.

وخطف المهاجم المغربي الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعدما ساهم في تتويج الاتحاد بلقبي كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي، والذي حصد لقب الهداف فيه برصيد 21 هدفًا.

عبدالرزاق حمدالله
المهجم المغربي يحتفل بلقب الدوري – المصدر @ittihad

الاتحاد بطلًا لدوري روشن

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا، والثانية في عهد دوري المحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.

نادي الاتحاد
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

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