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بعد تتويج الاتحاد باللقب

حمدالله هداف دوري روشن 2023

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
حمدالله هداف دوري روشن 2023
المواطن - فريق التحرير

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حصد المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الموسم أمس الأربعاء.

وسجل النجم المغربي 21 هدفًا في الموسم، ليتفوق على البرازيلي تاليسكا الذي أحرز 20 هدفًا، بينما سجل النيجيري أوديون إيجالو 19 هدفًا ليحتل المركز الثالث.

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وتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لاعبي نادي الاتحاد بلقب دوري روشن، وذلك بعد نهاية مباراة الطائي في الجولة الـ30 والأخيرة من عمر المسابقة.

وتسلم اللاعب المصري أحمد حجازي قائد العميد كأس البطولة من يد وزير الرياضة، ثم ذهب للاحتفال بالتتويج بالكأس مع زملائه والمدرب البرتغالي نونو سانتو.

جدير بالذكر أن العميد أنهى الموسم محتلًّا المركز الأول برصيد 72 نقطة.

 

 

 

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