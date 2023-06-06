حمية الكيتو قد تسبب مشكلات في القلب

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض
حذر عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، من مخاطر اتباع حمية الكيتو لإنقاص الوزن، موضحًا أن إنقاص الوزن له طرق مضمونة، منها تعديل نمط الحياة، وحمية البحر المتوسط، وحمية داش.
وأضاف العثمان، خلال مداخلة في برنامج يا هلا عبر قناة روتانا خليجية، أن المشكلة وجود من هو على استعداد بالتضحية بأشياء لا يعلمها، وذلك عبر التوجه للعمليات الجراحية أو الإبر أو الأدوية، وقد تكون هذه الأشياء غير مناسبة له.
وحذر من استخدام البعض حمية الكيتو، مشيرًا إلى أنها قد تسبب مخاطر صحية بالقلب والشرايين، فضلًا عن نقص كثير من المعادن والفيتامينات بالجسم.
وتابع: إذا كان هناك دليل علمي على نجاح هذه الحمية وإنقاض الوزن بدون تأثيرات سلبية في الصحة، سيكون أول شخص يشجع على استخدامها.
أ.د.عبدالعزيز العثمان: من اتبع حمية "الكيتو" ونقص وزنه سيعاني من مشاكل طبية أبرزها في القلب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8VtldQ7lKY
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 5, 2023