مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال 1000 قتيل في الجنينة السودانية توقعات بسيول وبرد في العرضيات وميسان وأضم حتى مساء الغد حميدتي: المبادرة السعودية الأمريكية قد تمهد الطريق لسلام دائم بالسودان القتل تعزيراً لحارق القرهدي في سيارته بمكة المكرمة زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل الفلبين فرق هندسية لمتابعة كفاءة الطرق والجسور بمكة المكرمة والمشاعر استقبال أولى طلائع الحجاج بمنفذ الحديثة نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة دامية في تركيا ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%
أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي، أن المبادرة السعودية الأمريكية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم، وفقًا للعربية عاجل.
وقال حميدتي لوكالة نوفا الإيطالية: مستعدون وراغبون في مفاوضات جديدة وسنحترم أي وقف لإطلاق النار.
وأردف قائد قوات الدعم السريع، أن المفاوضات مع الجيش فشلت بسبب تعدد مصادر القرار داخله.
وأعربت قوات الدعم السريع في السودان عن تقديرها لجهود الوساطة السعودية الأمريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية.
وذكرت في بيان لها: ونجدد شكرنا للمملكة قيادةً وشعبًا على استضافتهم لمنبر التفاوض وتسيير جسر من المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان؛ مما أسهم في تخفيف وطأة الظروف الصعبة على شعبنا.