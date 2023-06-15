حميدتي: المبادرة السعودية الأمريكية قد تمهد الطريق لسلام دائم بالسودان

أكد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي، أن المبادرة السعودية الأمريكية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم، وفقًا للعربية عاجل.

سنحترم أي وقف لإطلاق النار

وقال حميدتي لوكالة نوفا الإيطالية: مستعدون وراغبون في مفاوضات جديدة وسنحترم أي وقف لإطلاق النار.

وأردف قائد قوات الدعم السريع، أن المفاوضات مع الجيش فشلت بسبب تعدد مصادر القرار داخله.

وأعربت قوات الدعم السريع في السودان عن تقديرها لجهود الوساطة السعودية الأمريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية.

وذكرت في بيان لها: ونجدد شكرنا للمملكة قيادةً وشعبًا على استضافتهم لمنبر التفاوض وتسيير جسر من المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان؛ مما أسهم في تخفيف وطأة الظروف الصعبة على شعبنا.