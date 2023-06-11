حوت قاتل يسبب رعبًا لركاب يخت بعدما مزق دفته

تعرض ركاب يخت سياحي للحظات مفزعة، بعدما حاصرتهم مجموعة من أسماك القرش قبالة ساحل جبل طارق في إسبانيا.

حالة من الهلع

وقام أحد حيتان الأوركا القاتلة بتمزيق دفة اليخت، مما أصاب ركابه بحالة من الهلع، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال أحد ركاب اليخث للصحيفة البريطانية: “إنه في هذه اللحظة الصادمة التي قام فيها حوت قاتل بالدوران حول اليخت ومزق دفته، تاركًا طاقمه يغرق في المياه المفتوحة”.

فخ الحيتان

وأضاف: “شعرنا برعب كبير قبالة ساحل جبل طارق عندما كانت السفينة التي يبلغ طولها 48 قدمًا تجوب البحر الأبيض المتوسط”.

وظل دانييل كريز، قبطان اليخت، هادئًا خلال الهجوم الذي شارك فيه مجموعة من خمسة حيتان، حيث نصبت فخًّا لركاب اليخت.

وأضاف قبطان اليخت السياحي: “نصحت طاقمي بأن يتحلى بالهدوء. وألا يثير غضب حيتان الأوركا، فليس من مصلحة أحد مواجهة تلك الحيتان التي تتميز بالقوة والذكاء الشديدين”.

هجوم سابق

وأوضحت صحيفة “ذا صن” أنه بعد الحادث، تمكن الطاقم من نقل القارب إلى أقرب ميناء.

وفي الشهر الماضي، حاولت مجموعة من الحيتان القاتلة إغراق قارب سياح بريطاني في هجوم استمر لمدة ساعة.