خاصية جديدة في هواتف أندرويد تزعج الشرطة البريطانية

حذرت الشرطة البريطانية من أنّ الميزة الجديدة التي تم إتاحتها لهواتف أندرويد، تجعل الهاتف يجري اتصالًا صامتًا على رقم الشرطة الرسمي 999.

رقم الشرطة البريطانية

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، أبلغت غرف التحكم البريطانية عن ارتفاع معدلات المكالمات الصامتة على الشرطة البريطانية منذ طرح وظيفة طوارئ SOS جديدة على نظام Android، والتي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالرقم 999 عن طريق الضغط على زر الطاقة خمس مرات أو أكثر.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن مجلس قيادة الشرطة الوطنية البريطانية، فإن على الصعيد الوطني، تشهد جميع خدمات الطوارئ حاليًّا حجمًا قياسيًّا من المكالمات الصامتة.