Icon

صفقة جديدة يراقبها النصر في الميركاتو الصيفي Icon خاصية جديدة في هواتف أندرويد تزعج الشرطة البريطانية Icon المؤتمر الصحفي للحج اليوم بـ 3 متحدثين Icon الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي Icon انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية Icon محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما Icon أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية Icon دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي Icon جاهزية مخيمات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى Icon برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يجري اتصالًا صامتًا على الرقم الرسمي 999

خاصية جديدة في هواتف أندرويد تزعج الشرطة البريطانية

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
خاصية جديدة في هواتف أندرويد تزعج الشرطة البريطانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت الشرطة البريطانية من أنّ الميزة الجديدة التي تم إتاحتها لهواتف أندرويد، تجعل الهاتف يجري اتصالًا صامتًا على رقم الشرطة الرسمي 999.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في مكة والمدينة

76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في مكة والمدينة

رقم الشرطة البريطانية

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، أبلغت غرف التحكم البريطانية عن ارتفاع معدلات المكالمات الصامتة على الشرطة البريطانية منذ طرح وظيفة طوارئ SOS جديدة على نظام Android، والتي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالرقم 999 عن طريق الضغط على زر الطاقة خمس مرات أو أكثر.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن مجلس قيادة الشرطة الوطنية البريطانية، فإن على الصعيد الوطني، تشهد جميع خدمات الطوارئ حاليًّا حجمًا قياسيًّا من المكالمات الصامتة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول...

السعودية اليوم
غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في جزر فرسان
السعودية اليوم

غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في...

السعودية اليوم
طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من 13 دولة
السعودية اليوم

طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من...

السعودية اليوم
68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون إلى السعودية
السعودية اليوم

68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون...

السعودية اليوم
7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج
السعودية اليوم

7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا...

السعودية اليوم
الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي العهد
السعودية اليوم

الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي...

السعودية اليوم
مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا
العالم

مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا

العالم