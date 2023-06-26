صفقة جديدة يراقبها النصر في الميركاتو الصيفي خاصية جديدة في هواتف أندرويد تزعج الشرطة البريطانية المؤتمر الصحفي للحج اليوم بـ 3 متحدثين الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي جاهزية مخيمات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي
حذرت الشرطة البريطانية من أنّ الميزة الجديدة التي تم إتاحتها لهواتف أندرويد، تجعل الهاتف يجري اتصالًا صامتًا على رقم الشرطة الرسمي 999.
ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، أبلغت غرف التحكم البريطانية عن ارتفاع معدلات المكالمات الصامتة على الشرطة البريطانية منذ طرح وظيفة طوارئ SOS جديدة على نظام Android، والتي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالرقم 999 عن طريق الضغط على زر الطاقة خمس مرات أو أكثر.
ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن مجلس قيادة الشرطة الوطنية البريطانية، فإن على الصعيد الوطني، تشهد جميع خدمات الطوارئ حاليًّا حجمًا قياسيًّا من المكالمات الصامتة.