خاصية من واتساب تعمل على حل مشكلة الصور الأزلية

يبتعد الأشخاص عن إرسال الصور عبر تطبيق واتساب، بشكل كبير، بسبب خاصية التقليل من جودة الصور على التطبيق، والتي تحرم المستخدم من جودة عالية، من أجل مساحة أصغر للصور.

إضافة ثورية

وقال موقع وابيتا إنفو إن التطبيق الشهير يقوم باختبارات لإضافة خاصية تبادل الصور عالية الجودة على التطبيق، وهذه الإضافة في حال تم الموافقة عليها، ستكون ثورية، وسترفع من نسبة مشاركة الصور عبر التطبيق كثيرًا، وستسهل عملية تبادل الصور بين الأشخاص، عوضًا عن اللجوء للإيميل أو لخاصية آير دروب على هواتف آيفون.

وعادة ما يقلل تطبيق واتساب حاليا من جودة الصور التي ترسلها بنسبة 70%، ورغم أن هذا يضمن مشاركة أسرع للبيانات، إلا أنه قد يكون مزعجًا، خاصة إذا كنت تخطط لمشاركة الصور على منصات أخرى، مثل إنستغرام.

خيارات المستخدمين

الإصدارات التجريبية من واتساب ستمنح المستخدم خيارًا لضبط جودة الصورة عند إرسال الصور، ووفقًا لموقع وابيتا إنفو سيستمر إرسال الصور بجودة قليلة، ولكن سيكون لدى المستخدمين خيار تحديد جودة HD.