خالد العيسى رئيسًا لـ الأهلي

أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس عن فوز خالد العيسى برئاسة النادي بالتزكية، وذلك بعد فوز قائمته بالانتخابات بحسب ما أعلنته الجمعية العمومية للنادي اليوم.

خالد العيسى رئيسًا للراقي

وجاءت القائمة الفائزة مكونة من “العيسى مرشح للرئاسة، خالد الهندي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان خان مرشح للعضوية، عبدالإله ناصر الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.

وفي يوم الجمعة الماضية، أعلن بندر الدعجاني، العضو الذهبي بالنادي الأهلي، عن أنه لن يتقدم بأي طعون على القائمة المرشحة لـ رئاسة وعضوية الأهلي والتي يترأسها العيسى.

وقال الدعجاني عبر حسابه في “تويتر”: “تأكيدًا لما ذكره الدكتور زياد اليوسف بأننا لن نقدم أي طعون على قائمة الدكتور خالد العيسى، وذلك لمصلحة الأهلي أولًا ولضيق الوقت لتجهيز الفريق للموسم الجديد، نسأل الله التوفيق لقائمة العيسى، ومجلس إدارته لتحقيق طموح جماهير الأهلي”.