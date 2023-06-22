الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة الحرم المكي يتهيأ لاستقبال أول جمعة في ذي الحجة باكستان تجمع الحمض النووي لـ200 أسرة بعد غرق زورق اليونان خفر السواحل الأمريكي: مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة مليون عبوة ماء زمزم للحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة خدمات الإنترنت للحجاج جاهزية واستعدادات بأعلى المعايير لوكاكو يرفض عرض الهلال مجددًا خالد العيسى رئيسًا لـ الأهلي لحظة القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية في العاصمة المقدسة فهد بن نافل رئيسًا لـ الهلال بالتزكية
أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس عن فوز خالد العيسى برئاسة النادي بالتزكية، وذلك بعد فوز قائمته بالانتخابات بحسب ما أعلنته الجمعية العمومية للنادي اليوم.
وجاءت القائمة الفائزة مكونة من “العيسى مرشح للرئاسة، خالد الهندي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان خان مرشح للعضوية، عبدالإله ناصر الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.
وفي يوم الجمعة الماضية، أعلن بندر الدعجاني، العضو الذهبي بالنادي الأهلي، عن أنه لن يتقدم بأي طعون على القائمة المرشحة لـ رئاسة وعضوية الأهلي والتي يترأسها العيسى.
وقال الدعجاني عبر حسابه في “تويتر”: “تأكيدًا لما ذكره الدكتور زياد اليوسف بأننا لن نقدم أي طعون على قائمة الدكتور خالد العيسى، وذلك لمصلحة الأهلي أولًا ولضيق الوقت لتجهيز الفريق للموسم الجديد، نسأل الله التوفيق لقائمة العيسى، ومجلس إدارته لتحقيق طموح جماهير الأهلي”.