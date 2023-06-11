خالد العيسى يترشح لرئاسة الأهلي

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كشفت تقارير إعلامية عن ترشح خالد العيسى لرئاسة النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بعد نهاية فترة مجلس إدارة وليد معاذ.
وقال الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الأهلي عبر حسابه في “تويتر”: إن العيسى ترشح لرئاسة النادي مع تقديم 3 ملايين ريال وسيقدم غدًا الاثنين 3 ملايين آخرين ليصل دعمه خلال شهر يونيو إلى 7 مليون ريال.
كما أضاف العتيبي أن القائمة الانتخابية الخاصة بـ العيسى سوف تضم أسماء شخصيات تعمل في شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وتملك خبرة إدارية.
يذكر أن بعض التقارير كانت ذكرت أن الأهلي يريد التعاقد مع كل من الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني سيرخيو راموس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.