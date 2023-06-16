خالد بن سلمان يبحث حل الأزمة اليمينة مع المبعوث الأمريكي

التقى صاحبُ السموُّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في الرياض، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ.

وجرى -خلال اللقاء- بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية.



حضرَ اللقاءَ سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومديرُ عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، كما حضرَه من الجانب الأمريكي القائمُ بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة السيد دينسون أوفوت، والقائمةُ بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن أنغار تانجبورن.