خالد بن سلمان يهنئ الشيخ أحمد الصباح

هنأ وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع في الكويت.

تهنئة خالد بن سلمان

وقال وزير الدفاع : هنأتُ في اتصال هاتفي أخي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع بدولة الكويت الشقيقة، كما استعرضنا خلال الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وبحثنا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي.