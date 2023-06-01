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ختم دخول خاص للقادمين للأردن احتفالًا بزفاف الحسين

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
ختم دخول خاص للقادمين للأردن احتفالًا بزفاف الحسين
المواطن - فريق التحرير

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نشر أحد المسافرين الواصلين للأردن عبر مطار الملكة علياء الدولي صورة للختم الذي طبع على جوازه عند العبور، احتفالًا بزفاف  الأمير الحسين بن عبد الله .

وتظهر الصورة التي نشرها المسافر على حسابه بموقع “تويتر”، جواز السفر ختمًا صمم خصيصًا ليوم زفاف الأمير الحسين بن عبد الله مرفقًا بتاريخ اليوم، حيث أضيف ختم جديد بوسم “نفرح – JORDAN’S ROYAL WEDDING”، على جوازات القادمين إلى المملكة الأردنية.

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ختم إضافي

ويُعد هذا الختم إضافيًا للأختام الأخرى المستخدمة وليس بديلاً عن الأختام الأساسية، وذلك ابتهاجًا بزفاف الأمير ، وترحيبًا بالقادمين إلى المملكة بهذا اليوم الوطني، ويستخدم فقط لهذا اليوم.

ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف ولي العهد الأردني اليوم الخميس، ويعمل الفريق المنظم للحفل بجد لإعداد حفل زفاف مهيب يليق بمكانة الحدث.

كما ستحظى المراسم بحضور عدد كبير من الضيوف المهمين من مختلف الدول، بما في ذلك رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية المرموقة، إضافة إلى أفراد الأسرة المالكة والأصدقاء المقربين.

 

 

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