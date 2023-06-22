Icon

الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة Icon الحرم المكي يتهيأ لاستقبال أول جمعة في ذي الحجة Icon باكستان تجمع الحمض النووي لـ200 أسرة بعد غرق زورق اليونان Icon خفر السواحل الأمريكي: مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة Icon مليون عبوة ماء زمزم للحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة Icon خدمات الإنترنت للحجاج جاهزية واستعدادات بأعلى المعايير Icon لوكاكو يرفض عرض الهلال مجددًا Icon خالد العيسى رئيسًا لـ الأهلي Icon لحظة القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية في العاصمة المقدسة Icon فهد بن نافل رئيسًا لـ الهلال بالتزكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضافر كافة الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن

خدمات الإنترنت للحجاج جاهزية واستعدادات بأعلى المعايير

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
خدمات الإنترنت للحجاج جاهزية واستعدادات بأعلى المعايير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بالتزامن مع موسم الحج هذا العام، تتضافر كافة الجهات المعنية في السعودية، لخدمة ضيوف الرحمن، وفق خطة تشغيلية محكمة بأعلى المعايير، من بينها توفير خدمات الإنترنت للحجاج؛ لسهولة التواصل ولضمان أداء الحجاج مناسكهم وعباداتهم في سهولة ويسر وأمن وأمان، خاصة في ظل عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا حيث يتوقع وصول أعداد الحجاج هذا العام نحو 2 مليون حاج.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق

خدمات الإنترنت للحجاج

ولتوفير خدمات الإنترنت للحجاج بأعلى المعايير التقنية، تتنافس الشركات المحلية وغير المحلية لتقديم باقات مناسبة للحجيج في مثل هذه الأيام، حيث يتوافد على السعودية يوميًّا الآلاف وسط أجواء روحانية وشوق ومحبة لأداء مناسك الحج، فيما ينتظر ذووهم من شتى بقاع الأرض للاطمئنان عليهم وعلى صحتهم، حتى ينتهوا من مناسكهم ويعودوا إليهم بسلام.

2 مليون حاج

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أن أعداد الحجاج هذا العام نحو 2 مليون حاج، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح الربيعة أنه مع جائحة كورونا توقف الحج بالأعداد الطبيعية، فحج عام 1441 كانت الأعداد في حدود 1000 حاج، وفي عام 1442 أصبحت 60 ألف حاج، وفي عام 1443 تجاوزت 900 ألف حاج.

لا قيود على أعمار الحجاج

وأضاف وزير الحج والعمرة، أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأكد أن بدء العمرة سيكون مباشرة بعد موسم الحج، مشيرًا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، وسيكون هناك انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

 سرعة الإنترنت

جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أصدرت تقرير– مقياس- للربع الأول من عام 2023م لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في السعودية، وذلك بهدف تعزيز التنافسية في السوق المحلي، ورفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في القطاع مـن خلال تمكين المستثمرين والمهتميـــن من الاطلاع علـــى مؤشـــرات أداء القطاع في المملكة.

وقارن التقرير بين مؤشرات الربع الأول من العام 2023م لمتوسط سرعات التحميل والرفع وزمن الاستجابة لدى مقدمي الخدمة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، وزمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم