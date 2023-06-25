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ذروة كثافة الحجاج غدًا

خدمات جديدة بإسكان الحجاج تلبي متطلباتهم

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
خدمات جديدة بإسكان الحجاج تلبي متطلباتهم
المواطن - فريق التحرير

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كشف مشرف إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة، عبدالعزيز معتوق، الخدمات الجديدة التي أطلقتها شركات الطوافة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

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تفاصيل الخدمات

وأضاف معتوق، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن تلك الخدمات تبدأ باستقبال الحاج عند وصوله إلى سكنه وتحركه بين المشاعر.

وتابع: أن تلك الخدمات تتضمن مزيدًا من التنظيم في حركة الحجاج والمساهمة في جميع متطلبات الحاج التي يريدها، فضلًا عن تطوير الكوادر القائمة على خدمة ضيوف الرحمن.

ذروة كثافة الحجاج

على صعيد آخر، أعلن قائد قوات الواجب، العميد فهد السبيعي، أن كثافة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام تزداد يوميًّا، وقد تصل للذروة غدًا الاثنين.

وأوضح السبيعي، في تصريحات لقناة الإخبارية”، أنه في تمام الساعة الثالثة مساءً من غد الاثنين قد تصل كثافة الحجاج إلى ذروتها.

ومع حلول اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يبدأ حجاج بيت الله الحرام في أداء نسك الحج والمعروف بيوم التروية، حيث يتوجه الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيه استعدادًا للتوجه اليوم التالي إلى صعيد عرفات للوقوف بعرفات واستقبال يوم عرفة وأداء ركن الحج الأعظم.

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