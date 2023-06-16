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 يستفيد منها 900 إعلامي مسجل في المنصة

خدمات مؤثرة ومتنوعة يوفرها المركز الإعلامي الافتراضي للحج

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
خدمات مؤثرة ومتنوعة يوفرها المركز الإعلامي الافتراضي للحج
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الإعلام المركز الافتراضي لمواكبة موسم الحج، والذي يأتي انطلاقًا من حرصها على دعم الجهود الإعلامية وتنسيقها بين مئات الإعلاميين المهتمين بتغطية الحدث من مختلف أنحاء العالم، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة عبر تكامل الجهود الإعلامية وتنسيقها.

المركز الإعلامي

ويعمل المركز الإعلامي الافتراضي كمنصة إلكترونية، يتم من خلالها تقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية للأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام، التي تشارك في تغطية موسم الحج، وذلك من خلال رفع المواد الإخبارية والصور والفيديوهات بجودة عالية، ليستفيد منها نحو 900 إعلامي مسجل في المنصة، يمثلون عددًا من وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية والمحلية.

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لقاء مع أي مسؤول

ويمكِّن المركز الإعلامي الافتراضي الصحفيين من المشاركة افتراضيًا في المؤتمرات الصحفية في موسم الحج على الهواء مباشرة بعدة لغات، مما يساعد على وصول رسالة المملكة في الحج إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

كما يقدم المركز الإعلامي الافتراضي لأي صحفي مسجل خدمات التنسيق والترتيب لإجراء لقاء مع أي مسؤول في الحج، أو الاستفسار عن موضوع إعلامي، أو طلب بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بأعمال الحج.

عمليات إعلامية

ويتزامن إطلاق المركز الافتراضي مع بدء أعمال غرفة العمليات الإعلامية في مكة المكرمة، التي تضمُّ عددًا من فرق العمل المختلفة والمتخصصة، تمثل منظومة وزارة الإعلام والأجهزة الحكومية الأخرى.

وكانت غرفة العمليات الإعلامية قد بدأت أعمالها بإطلاق هوية الحج الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444هـ تحت شعار “بسلام آمنين”، وإتاحتها للاستخدام من قبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج، والتي يمكن تحميلها من خلال الرابط التالي هنا

 

 

 

 

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