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خدمات ميدانية للمعتمرين والمصلين قبل أداء صلاة الجمعة

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
خدمات ميدانية للمعتمرين والمصلين قبل أداء صلاة الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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تواصل رئاسة شؤون الحرمين تقديم خدماتها الميدانية المتكاملة بجودة عالية للمعتمرين والمصلين، في المسجد الحرام اليوم الجمعة.

ووثق مقطع فيديو جانبًا من الخدمات التي تقدمها الرئاسة والتي شملت التنظيف والتعقيم استعدادًا لأداء صلاة الجمعة في الحرم، كما شملت الخدمات الميدانية كذلك الإرشاد والتوجيه باللغات المختلفة، وتوجيه ومساعدة الزوار، وتوفير مصادر مياه الشرب من ماء زمزم.

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