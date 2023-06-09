خدمات ميدانية للمعتمرين والمصلين قبل أداء صلاة الجمعة

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تواصل رئاسة شؤون الحرمين تقديم خدماتها الميدانية المتكاملة بجودة عالية للمعتمرين والمصلين، في المسجد الحرام اليوم الجمعة.
ووثق مقطع فيديو جانبًا من الخدمات التي تقدمها الرئاسة والتي شملت التنظيف والتعقيم استعدادًا لأداء صلاة الجمعة في الحرم، كما شملت الخدمات الميدانية كذلك الإرشاد والتوجيه باللغات المختلفة، وتوجيه ومساعدة الزوار، وتوفير مصادر مياه الشرب من ماء زمزم.
فيديو | اهتمام ورعاية دائمة..
سواعد وطنية تكمِل خدمات التنقل المقدمة للزوار والمعتمرين في المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/oFzOaBhhO0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023
فيديو | قبل أداء صلاة الجمعة.. شؤون الحرمين تقدم خدمات ميدانية جليلة متكاملة بجودة عالية للمعتمرين والمصلين#الإخبارية pic.twitter.com/ogHobOHRSE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 9, 2023